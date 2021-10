Business news: ministero del Commercio a Omc, la Cina non si trasformerà in un mercato chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paradigma economico della "doppia circolazione", con cui la Cina intende potenziare il mercato domestico riducendo le importazioni, non trasformerà il Paese "in un mercato chiuso". Lo ha dichiarato il viceministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, a pochi giorni dall'ottava revisione della politica commerciale di Pechino a opera dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Condotte ogni tre anni, le revisioni hanno lo scopo di monitorare le politiche economiche dei Paesi, valutando il loro potenziale impatto sul sistema commerciale globale. Con otto revisioni pregresse, la Cina è attualmente "l'economia più monitorata dall'Organizzazione", ha detto Wang, sottolineando come il Paese abbia adempiuto "pienamente ai suoi obblighi" all'interno dell'organismo. Secondo i dati forniti dal viceministro, infatti, il livello tariffario del Paese è attualmente al 7,4 per cento, un risultato giudicato di notevole importanza rispetto al 15,3 per cento detenuto nel 2001. (Cip)