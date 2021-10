Business news: trasporto aereo, Ana si prepara a chiudere il secondo anno in perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ana Holdings, società proprietaria della compagnia aerea giapponese All Nippon Airways, ha rivisto al ribasso le previsioni finanziarie per l'anno fiscale che si chiuderà il prossimo anno alla luce del perdurare della pandemia di coronavirus: l'azienda, che aveva previsto a inizio anno un utile di 3,5 miliardi di yen (circa 30 milioni di dollari) prevede invece ora di chiudere l'anno con un deficit di 100 miliardi di yen (880 milioni di dollari). L'azienda ha già chiuso in passivo l'anno fiscale 2020, e a dispetto di una parziale ripresa del traffico aereo interno, sconta ancora il crollo dei passeggeri internazionali causato dalla chiusura dei confini nazionali giapponesi. (Git)