Business news: Algeria, nuova legge finanziaria si basa su prezzo del petrolio di 45 dollari al barile

- La nuova legge finanziaria in Algeria è basata su un prezzo di riferimento per un barile di petrolio di 45 dollari e un prezzo di mercato di 50 dollari al barile. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale “Aps”, la nuova legislazione prevede una crescita economica del 3,3 per cento, una crescita non-petrolifera del 3,7 per cento e un tasso di inflazione del 3,7 per cento. Il testo prevede che i ricavi derivanti dalle esportazioni di idrocarburi ammontino a 27,9 miliardi di dollari, mentre le importazioni dovrebbero attestarsi a quota 31,8 miliardi di dollari. Le entrate di bilancio previste sono 5.683 miliardi di dinari algerini (42 miliardi di dollari) inclusi 2.103 miliardi di dinari (15 miliardi di dollari) di tassazione del petrolio, contro una spesa di 9.858 miliardi di dinari (72 miliardi di dollari). Il primo ministro e ministro delle Finanze “ad interim”, Aimene Benabderrahmane, ha presentato la legge finanziaria 2022 davanti alla commissione per le finanze e il bilancio dell'Assemblea nazionale del popolo (la camera bassa del Parlamento). (Ala)