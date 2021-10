Business news: Future Investment Initiative, 44 multinazionali apriranno sede a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 44 multinazionali ha ricevuto la licenza per l’apertura di una sede regionale presso la capitale dell’Arabia Saudita, Riad. Lo rende noto il quotidiano saudita “Saudi Gazette”, secondo il quale l’annuncio è avvenuto in occasione del Future Investment Initiative (Fii), il più importante forum della regione del Medio Oriente dedicato ai temi di economia e finanza. "Sono lieto del numero di multinazionali che hanno scelto di trasferirsi a Riad, dimostrando come la nostra capitale sia diventata una destinazione scelta per gli investimenti”, ha dichiarato il ministro degli Investimenti, Khalid al Falih. (Res)