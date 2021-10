Business news: Emirati, Moody’s migliora prospettive di otto banche da negative a stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody’s ha migliorato le sue prospettive (outlook) relative a otto banche degli Emirati Arabi Uniti da negative a stabili. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale le banche interessate sono Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Commercial Bank of Dubai, Dubai Islamic Bank, Hsbc Bank Middle East, MashreqBank, National Bank of Fujairah e la Banca nazionale di Ras al Khaimah. “L'ambiente operativo per le banche degli Emirati Arabi Uniti si sta riprendendo dagli effetti della pandemia. Questo dovrebbe sostenere la redditività, il capitale e la liquidità", ha affermato Moody's in una nota. (Res)