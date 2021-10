Ue-Usa: intesa sull'export di acciaio e alluminio a margine del summit del G20 di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha affermato che, oltre ad annullare i dazi di ritorsione che l’Ue avrebbe applicato dal primo dicembre, si è “deciso di sospendere le controversie presentate da entrambe le parti all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc)”. "In futuro, gli Stati Uniti e l'Ue analizzeranno il volume delle importazioni di acciaio e alluminio provenienti dai Paesi europei ogni anno, condivideranno le informazioni e le migliori pratiche sulle attività commerciali e garantiranno che i prodotti provenienti da economie non di mercato non beneficino dell'accordo", ha aggiunto Tai, facendo un chiaro riferimento alla Cina. Secondo la rappresentante per il Commercio Usa, infatti, l’intesa fra Usa e Ue l'accordo "risponde all'eccesso di capacità globale della Cina e rafforza il meccanismo per prevenire l’esubero di acciaio e alluminio cinesi, e non solo, che vengono venduti attraverso pratiche sleali nel mercato statunitense". (segue) (Res)