Ue-Usa: intesa sull'export di acciaio e alluminio a margine del summit del G20 di Roma (3)

- "È stata una negoziazione di grande successo e abbiamo concordato una via da seguire per affrontare la nostra sfida condivisa che è l'eccesso di capacità globale principalmente da parte della Cina", ha detto, facendole eco, Gina Raimondo. La segretaria al Commercio ha affermato che l'accordo dovrebbe aiutare ad affrontare i problemi della catena di approvvigionamento che hanno danneggiato le aziende statunitensi. "Stiamo anche vivendo un'interruzione della catena di approvvigionamento senza precedenti e ci aspettiamo che questo accordo consenta di alleviare questi problemi e riduca l'aumento dei costi", ha affermato Raimondo. Intervenuto sul tema, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha affermato che l’intesa raggiunta riguarda "sia la produzione cinese che la quota di CO2 nel settore dell'acciaio e dell'alluminio". In attesa di ascoltare i chiarimenti che verranno forniti oggi da Biden e von der Leyen, quel che emerge sull’intesa raggiunta è che l’accordo contenga delle cosiddette quote tariffarie, che consentiranno ai Paesi di esportare determinate quantità di un prodotto a dazi inferiori, ma sottoporrà le spedizioni al di sopra di una soglia predeterminata a tariffe più elevate. (Res)