Business news: Huawei, inaugurato a Madrid centro di supporto tecnologico

- La multinazionale cinese degli smartphone Huawei ha inaugurato a Madrid un centro di supporto tecnologico che assisterà i principali partner nelle telecomunicazioni in 10 Paesi europei. La capitale spagnola è stata scelta non solo per i suoi "vantaggi unici" ma anche per "l'ampio sostegno prestato dal Paese", ha detto Li Peng, presidente di Huawei Europa. Secondo Isabel Diaz Ayuso, presidente della Comunità autonoma di Madrid, tali progetti favoriranno la creazione di oltre 200 posti di lavoro, promuovendo. Huawei conta attualmente più di 10.000 dipendenti in Europa e clienti in quasi tutti i Paesi del continente. (Cip)