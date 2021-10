G20: Draghi, soddisfazione per accordo Ue-Usa su dazi acciaio e alluminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio Mario Draghi esprime grande soddisfazione per l'accordo raggiunto da Unione Europea e Stati Uniti sui dazi su acciaio e alluminio. “La decisione, che coincide con il Summit G20 di Roma, conferma l'ulteriore rafforzamento in atto delle già strette relazioni transatlantiche e il progressivo superamento del protezionismo degli scorsi anni. Il Presidente auspica che questo accordo sia un primo passo verso un'ulteriore apertura degli scambi tra UE e Stati Uniti, per favorire la crescita di entrambe le economie", afferma Draghi. (Rin)