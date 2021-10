Business news: Shanghai, l'Italia partecipa alla quarta edizione della China international import expo (Ciie)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 al 10 novembre 2021 si terrà presso il National exhibition and convention center di Shanghai la quarta China international import expo (Ciie) e anche quest'anno l'Italia parteciperà alla manifestazione con una presenza qualificata e strutturata volta a promuovere le eccellenze del nostro Paese. Lo rende noto il consolato d'Italia a Shanghai. Oltre al Padiglione nazionale online, visitabile al link https://country.ciie.org/2021/Italy/index.html?lang=en_US#ENG, l'Italia sarà presente alla fiera con tre padiglioni commerciali nei settori delle tecnologie ambientali, del medicale e della gioielleria e un padiglione culturale, curati dall' Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) con il sostegno del consolato. (Com)