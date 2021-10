Business news: ministro saudita, l'obiettivo è produrre 4 milioni di tonnellate di idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita punta a produrre 4 milioni di tonnellate di idrogeno entro il 2030. Lo ha detto il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman al Saud, durante l'evento "Saudi Green Initiative". In tal modo Riad, attualmente il principale esportatore di petrolio al mondo, punta a diventare il più grande produttore di idrogeno nel globo. L'Arabia Saudita - ha aggiunto il ministro - "utilizzerà il gas per produrre prodotti chimici e trasformare il Paese in un grande centro di servizi". Il principe ha ricordato che l'Arabia Saudita ha "creato una tecnologia per produrre acqua con l'elettricità invece che con il gas". Inoltre, "abbiamo una base di gas chiamata Jafura che sarà dedicata alla generazione di idrogeno blu", ha aggiunto il principe Abdulaziz. (Res)