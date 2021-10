Business news: Di Stefano, interscambio con Riad supererà 7 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è già oggi il settimo fornitore dell’Arabia Saudita e nel primo semestre del 2021 l’interscambio è cresciuto di oltre il 17 per cento rispetto all'anno precedente mentre, secondo le proiezioni, dovrebbe superare i 7 miliardi di euro a fine 2021. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, durante una missione in Arabia Saudita per partecipare al summit della Middle East Green Initiative, nell’ambito dell’impegno dell'Italia contro il cambiamento climatico come Presidente del G20 e co-Presidente della CoP26. L’esponente del governo italiano ha incontrato a Riad il vice ministro degli Esteri saudita, Waleed al Khuraji, e il ministro saudita del Commercio, Majid bin Abdullah Al Qasabi. “Oggi l'attività delle nostre imprese si concentra soprattutto nelle infrastrutture e nel settore petrolchimico. Lo sforzo da fare è proprio su questo dato, perché l'Arabia Saudita, nell'ambito della Strategia Vision 2030, ha avviato un programma di transizione ecologica e digitale che cambierà radicalmente il volto del paese entro i prossimi anni. La sfida, per le imprese italiane leader nei settori delle tecnologie e delle energie rinnovabili, starà nel cogliere le opportunità derivanti da questo ambizioso programma. Noi come sempre saremo al loro fianco. Avanti così”, ha concluso Di Stefano (Com)