Business news: Arabia Saudita, lanciato fondo da 2 miliardi di dollari per accesso a combustibile pulito

- Un fondo da due miliardi di dollari sarà istituito in Arabia Saudita per favorire l’accesso a combustibile pulito destinato alla cucina a quasi 750 milioni di persone. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita il principe Abdulaziz bin Salman al Saud, in occasione del Future Investment Initiative (Fii), il più importante forum della regione del Medio Oriente dedicato ai temi di economia e finanza. La decisione è stata presa nell’ambito dell’impegno di Riad a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2060. (Res)