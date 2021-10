Business news: Libia, produzione nel giacimento di Al Sidra diminuita del 72 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) della Libia ha annunciato una diminuzione della propria produzione di greggio nel giacimento di Al Sidra di circa il 72 per cento della capacità giornaliera, a seguito del deterioramento delle infrastrutture del settore petrolifero, che ha influito sulla capacità produttiva. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della Noc, il presidente dell’organismo, Mustafa Sanallah, ha annunciato la diminuzione di circa 208 mila barili al giorno di produzione, a fronte di una capacità stimata in 285 mila barili. Sanallah ha ipotizzato che la diminuzione della produzione potrebbe proseguire per circa dieci giorni, causando perdite al bilancio pubblico di circa 177 milioni di dollari, portando il totale da inizio anno a un miliardo di dollari. Sanallah ha aggiunto che la sala controllo della Waha Oil Company ha scoperto un improvviso calo di pressione, dopo una grossa perdita nel gasdotto da 30 pollici tra Dahra a Sidra. Questa circostanza ha portato la Waha Oil Company a chiudere l'oleodotto fino a quando verrà fatta una valutazione e saranno svolti i lavori di manutenzione urgenti. (Lit)