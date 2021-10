Business news: Libia, premier Dabaiba annuncia avvio progetti solari Eni e Total entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato “l'avvio entro fine anno” di due progetti con la compagnia italiana Eni e la francese Total nel campo dell'energia solare. Durante un workshop sulla partnership tra il settore pubblico e quello privato nel settore energetico, organizzato dal Consiglio libico per il petrolio, il gas e le energie rinnovabili (Lcogre), il capo del governo ha sottolineato che i due progetti offriranno nuove opportunità di lavoro ai giovani e creeranno nuove aree produttive nel Paese. Citato al sito web dell’emittente televisiva libica “Libya al Ahrar”, Dabaiba ha sottolineato la necessità di sostenere il settore privato e di fornire maggiori opportunità di partneriato con il comparto pubblico, in particolare per quanto attiene alla generazione di energia. Il premier ad interim di Tripoli, in carica fino alle prossime elezioni che dovrebbero tenersi entro fine anno, ha affermato che i progetti di energia da fonti alternative e da fonti rinnovabili necessitano degli sforzi concertati dei settori privato e pubblico, per poter meglio sfruttare le competenze al livello internazionale e la ricerca scientifica in questo campo. Dabaiba ha sottolineato la necessità di creare una “partnership vera”, che possa contribuire allo sviluppo del settore energetico nazionale. (Res)