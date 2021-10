Business news: Marocco-Nigeria, firmato memorandum d’intesa per cooperazione in ambito biotecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco e Nigeria hanno firmato un memorandum d’intesa per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi biotecnologici, compresa la produzione di biofertilizzanti e biofungicidi. Lo riferisce il portale informativo marocchino “Le 360”, secondo il quale l’accordo è stato firmato nella capitale della Nigeria, Abuja, dal ministero della Scienza, tecnologia e innovazione nigeriano e dalla società marocchina Rahad Gloabl Investment Limited, la controllata nigeriana della società marocchina Rvd Equipements Industries, specializzata nel controllo dell'inquinamento atmosferico e nel miglioramento delle condizioni di lavoro e di produzione. “È importante che i due Paesi collaborino nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione perché la Nigeria vuole utilizzare questi ambiti per creare posti di lavoro a partire dalle abbondanti risorse naturali del Paese”, ha affermato il ministro nigeriano Ogbonnaya Onu in questa occasione. “L’Africa non ha carenza di minerali e metalli per usi industriali, ma il continente deve sfruttare scienza, tecnologia e innovazione come gli altri Paesi nel mondo”, ha proseguito il ministro. (segue) (Mar)