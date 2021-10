Business news: Arabia Saudita punta a zero emissioni CO2 entro in 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita, il principale esportatore di petrolio al mondo, mira a raggiungere emissioni nette di anidride carbonica pari a zero entro il 2060. E' quanto ha dichiarato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, durante una conferenza sull'ambiente. Il principe ereditario, in dichiarazioni registrate, ha annunciato piani per ridurre le emissioni di CO2 di oltre 270 milioni di tonnellate all'anno nell'ambito della Saudi Green Initiative, su cui il regno investendo oltre 700 miliardi di riyal (circa 186,63 miliardi di dollari). Da parte sua, il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman al Saud, ha annunciato che l'obiettivo appena annunciato di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 potrebbe essere raggiunto prima e non avrebbe alcun impatto finanziario o economico negativo sul principale esportatore mondiale di petrolio. La maggior parte della tecnologia necessaria per ridurre le emissioni di anidride carbonica maturerà entro il 2040 e il regno "ha bisogno di tempo per fare le cose correttamente", ha concluso. (Res)