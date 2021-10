Business news: al via in Bangladesh Summit commercio e investimenti, focus su nove settori produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto a Dacca, inaugurato dalla premier, Sheik Hasina, il Bangladesh Trade and Investment Summit, in programma fino al primo novembre. La manifestazione, organizzata nell’ambito delle celebrazioni del 50mo anniversario dell’indipendenza e del centenario del padre della nazione, Sheikh Mujibur Rahman, punta a mostrare agli investitori e agli imprenditori le potenzialità del Paese. L’evento copre nove settori produttivi: infrastrutture, tecnologie informatiche e tecnofinanza, pelletteria, farmaceutico, automobilistico, dei prodotti plastici, della trasformazione alimentare, tessile e dei beni di largo consumo, nonché la distribuzione al dettaglio. Sono previste 450 sessioni “business to business” che dovrebbero coinvolgere 552 aziende di 38 Paesi. (Inn)