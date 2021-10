Usa-Ue: accordo per ridurre dazi su acciaio e alluminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti è l’Unione europea hanno trovato un accordo per ridurre i dazi Usa su acciaio e alluminio introdotti dall’amministrazione di Donald Trump nel 2018. Secondo quanto dichiarato dalla segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, l’accordo consente “volumi limitati” di importazioni dall’Ue esenti da dazi. In compenso, l’Ue revocherà i dazi introdotti come ritorsione su alcuni prodotti statunitensi. “Questo accordo è significativo in quanto ridurrà i costi per i produttori e i consumatori americani", ha affermato Raimondo parlando alla stampa. L'annuncio è arrivato nel primo giorno del vertice G20 in corso a Roma. (Res)