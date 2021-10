Business news: la Malesia spera di riaprire completamente ai turisti stranieri entro dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia spera di riaprire completamente i propri confini ai turisti stranieri entro l'inizio di dicembre. Lo ha dichiarato in parlamento la ministra del Turismo, delle Arti e della Cultura, Nancy Shukry, precisando tuttavia che le autorità stanno aspettando di osservare gli sviluppi del progetto pilota nell'isola di Langkawi, al via il 16 novembre prossimo, prima di riaprire l'intero Paese. "Sento che potremo riaprire prima del previsto. Preghiamo perché questo accada nel prossimo futuro, dopo il 16 novembre e forse per l'inizio di dicembre. Non si tratta di una promessa, ma ci proveremo", ha dichiarato Shukry. (Fim)