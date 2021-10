Business news: Cina, Banca Zhongyuan annuncia fusione, rialzo sulla borsa di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Zhongyuan, situata nella provincia centrale di Henan, ha annunciato una probabile fusione con altri tre istituti di credito, nel tentativo di assicurare maggiore stabilità al mercato finanziario regionale. Nata nel 2014 dall’aggregazione di 13 istituti locali, Zhongyuan acquisirà la Banca del Luoyang, di Pingdingshan e la Jiaozuo Bank of China Travel Services, secondo quanto dichiarato dall’istituto alla borsa di Hong Kong. L’annuncio ha innescato un rialzo del titolo della banca pari a 8,1 punti percentuali a Hong Kong. Alla fine dello scorso giugno, il patrimonio dell’istituto ammontava a 117,7 miliardi di dollari mentre il capitale stimato a seguito della fusione raggiungerà i 156,3 miliardi di dollari. I dirigenti di Zhongyuan dovranno inoltre risanare la situazione finanziaria della Banca del Luoyang, uno dei principali creditori del colosso immobiliare Evergrande indebitato per oltre 350 miliardi di dollari. Sebbene l’istituto dell’Henan non abbia mai specificato la portata della sua partecipazione nella compagnia di Shenzhen, alla fine del 2020 ha diretto il 9,5 per cento dei propri prestiti verso il settore immobiliare. (Cip)