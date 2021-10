Business news: Mitsubishi Heavy torna in attivo, focus su decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Heavy Industries è tornata a produrre utili nel primo semestre dell'anno fiscale 2021 a dispetto di un volume di vendite ancora insoddisfacente. Tra aprile e settembre il conglomerato giapponese ha conseguito un utile operativo di 26 miliardi di yen (228 milioni di dollari), contro il passivo di 58,6 miliardi di yen rimediato nel medesimo periodo del 2020. Le vendite sono aumentate dello 0,3 per cento a 1.660 miliardi di yen, un dato deludente che la compagnia attribuisce soprattutto alla scarsità degli ordini di componenti per aeromobili legati ai tagli alla produzione di Boeing, e alla battuta d'arresto dell'output di automobili dovuta alla carenza globale di semiconduttori. Mitsubishi Heavy punta a tornare ai livelli di vendite pre-pandemia entro il 2023, e intende puntare con rinnovata decisione su tecnologie per la sostenibilità ambientale come la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (Ccus), nonché la combustione di idrogeno e ammoniaca, come motori per alimentare la crescita del conglomerato nel prossimo decennio. Gli investitori, però, restano dubbiosi, e il prezzo unitario delle azioni di Mitsubishi resta al momento assai inferiore al periodo pre-pandemia. (Git)