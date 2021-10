G20: Mattarella, su clima ambizioni alte per dare risposte adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Su tutto incombe la emergenza dei mutamenti climatici, sulla quale abbiamo cercato di mantenere alto il livello di ambizione per fornire risposte adeguate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo in onore dei capi di Stato e di governo e delle altre personalità che partecipano al G20. “Siamo inoltre consapevoli di come incida su questa fase l’esigenza di affrontare e risolvere questioni di grande rilievo quali la riforma del sistema del commercio internazionale e la transizione digitale”, ha aggiunto.(Rin)