G20: Mattarella, ai giovani va assicurato futuro

- Ai giovani va assicurato un futuro. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo in onore dei capi di Stato e di governo e delle altre personalità che partecipano al G20. “Di fronte alle sfide del nostro tempo e a quelle – verosimilmente sempre più grandi - del mondo di domani, vanno trovati modi e tempi per rispondere ai potenti fattori di cambiamento e alla instabilità che vediamo crescere sotto i nostri occhi e che affligge, con le sue conseguenze, tanti popoli e Paesi – ha sottolineato Mattarella -. Non possiamo evadere la nostra responsabilità di fornire risposte. Lo dobbiamo alle aspirazioni a un mondo più giusto e migliore che vengono anzitutto dai nostri stessi concittadini. Lo dobbiamo ancor più alle nuove generazioni, alle quali va assicurato un futuro”. L’Italia, ha precisato Mattarella, “ha indicato per la sua Presidenza del G20 tre grandi assi: persone, pianeta, prosperità. Sono le persone e la loro vita a dover essere al centro delle nostre preoccupazioni. Sono temi prioritari come la lotta alla povertà e la riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo per conseguire l’obiettivo di eliminarlo, la sicurezza dell’alimentazione e la sostenibilità dei sistemi alimentari, la salute e l’istruzione”.(Rin)