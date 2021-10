Libia: appello Onu per salvare il processo politico e le elezioni di fine anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia della prossima sessione della Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamera che si riunisce in Cirenaica, la missione dell’Onu “chiede l'adozione degli adeguamenti necessari, compresi quelli proposti dall'Alta Commissione nazionale per le elezioni (Hnec), per consentire lo svolgimento di elezioni parlamentari libere, eque, inclusive e credibili e le elezioni presidenziali simultaneamente il 24 dicembre, in linea con la tabella di marcia politica libica, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 2570 (2021) e 2571 (2021) e le conclusioni della seconda conferenza di Berlino per la Libia”. Si tratta di un secco rifiuto dell’ipotesi portata avanti dalla presidenza del Parlamento di Tobruk di votare prima per le presidenziali e poi per le parlamentari: circostanza, quest’ultima, fortemente osteggiata dall’Alto Consiglio di Stato, il “Senato” con sede a Tripoli. L’Unsmil sottolinea in una nota “che solo un quadro giuridico inclusivo aprirà la strada a un processo elettorale credibile e inclusivo. Il rispetto del principio delle elezioni presidenziali e parlamentari simultanee il 24 dicembre 2021 è necessario per preservare l'integrità del processo elettorale, migliorarne la credibilità, il diritto e le aspirazioni del popolo libico di eleggere democraticamente i propri rappresentanti e leader”. (segue) (Lit)