Libia: appello Onu per salvare il processo politico e le elezioni di fine anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tutto. L'Unsmil chiede anche “la rimozione delle restrizioni alla partecipazione alle elezioni per consentire ai libici che ricoprono cariche pubbliche di avere l'opportunità di sospendere le proprie funzioni dal momento della presentazione della propria candidatura alle elezioni presidenziali, come proposto dall’Hnec”. Una proposta, quest’ultima, che se approvata rimetterebbe il premier Abulhamid Dabaiba in corsa per le elezioni presidenziali. La contestata legge sulle consultazioni presidenziali obbliga infatti i canditati a sospendere per tre mesi ogni attività pubblica a partire dal 24 settembre, cosa che il capo del governo di unità nazionale – principale favorito secondo i sondaggi riservati – non ha fatto. “La Missione esorta inoltre le istituzioni libiche a garantire la piena, equa e significativa partecipazione delle donne e dei giovani alle elezioni e a mettere in atto tutte le disposizioni necessarie per proteggere gli elettori e le candidate”, aggiunge la nota della missione Onu. (segue) (Lit)