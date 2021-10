Business news: Malesia, Top Glove rivede al ribasso prospettive su quotazione a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale produttore di guanti della Malesia, Top Glove, ha rivisto al ribasso le proprie prospettive per la quotazione alla borsa di Hong Kong, fissando il nuovo obiettivo a 473 milioni di dollari (circa un quarto di quello iniziale). Lo ha fatto sapere la stessa azienda, secondo cui non vi saranno invece modifiche alla quantità di azioni messe sul mercato. Inizialmente Top Glove aveva pianificato di raccogliere 1,9 miliardi di dollari, tagliando le proprie aspettative della metà lo scorso aprile. La quotazione è stata anche rinviata a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sui prodotti della compagnia, legate alle accuse di pratiche di lavoro forzato durante il processo di produzione. Il divieto Usa all’importazione dei prodotti di Top Glove è stato rimosso comunque lo scorso settembre a seguito di una revisione condotta dall’agenzia doganale Usa. L’obiettivo della società è di raccogliere i fondi necessari per rafforzare la propria capacità di produzione con sei nuovi impianti in Malesia che dovrebbero diventare operativi per la fine del 2023. (Fim)