Business news: Vietnam, Assemblea nazionale favorevole a misure economiche speciali per quattro enti locali

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, riunita in sessione plenaria, ha approvato la bozza di risoluzione sulle politiche e i meccanismi di sviluppo della città di Haiphong e delle province di Nghe An, Thanh Hoa e Thua Thien-Hue. Lo riferisce l’organo statale “Viet Nam News”. Le misure destinate a tali amministrazioni rispondono a obiettivi di crescita economica e sicurezza nazionale. Thanh Hoa collega tre regioni del Delta del Fiume Rosso, nel nord-ovest, con la regione centro-settentrionale, mentre Nghe An è una provincia di frontiera con molte minoranze etniche. In base alla bozza, Nghe An e ThuaThien-Hue potranno ricevere prestiti per un totale non superiore al 40 per cento delle entrate del bilancio, percentuale che sale al 60 per cento per Haiphong e Thanh Hoa. La norma generale sul bilancio prevede, invece, un limite del 20 per cento. Le misure dovrebbero entrare in vigore il primo gennaio 2022 per una durata di cinque anni. (Fim)