Business news: banca Hengfeng apre filiale nella Grande Baia, più investimenti in settori chiave

- L’ufficio di regolamentazione finanziaria di Canton, nella Cina meridionale, ha autorizzato la banca statale Hengfeng ad aprire una filiale nella megalopoli commerciale della Grande Baia (Gba). Il nuovo istituto di credito non solo finanzierà maggiormente i progetti di ricerca, ma favorirà lo sviluppo locale investendo in diversi settori, soprattutto quelli relativi a infrastrutture, tecnologia e biomedicina. Lo fa sapere l’azienda in una nota, sottolineando che l’iniziativa andrà a beneficio dello sviluppo economico del Paese e della “crescita qualitativa di banca Hengfeng”. (Cip)