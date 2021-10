Business news: Mumbai, ambasciatore De Luca con comunità economica italo-indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, è intervenuto a un incontro con la comunità economica italo-indiana che si è svolto nei giorni scorsi a Mumbai per iniziativa del Consolato italiano locale. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Sono entusiasta di essere qui di persona” ha affermato l’ambasciatore De Luca durante uno degli eventi organizzati in una tre giorni che ha visto confrontarsi esponenti economici italiani e indiani. “Il successo di questo incontro è una prova concreta della nostra abilità nello stare al passo con le attività, anche durante l’emergenza di Covid-19. Questo è un grande momento per le relazioni economiche tra Italia e India”, ha aggiunto De Luca. L’ambasciatore, sottolineando che durante l’emergenza pandemica l’Italia ha avviato 14 progetti di investimento e il fatturato tra i due Paesi è cresciuto costantemente, ha precisato che sarà la transizione energetica il settore dominante della futura cooperazione, in cui Mumbai si trova al centro della scena. Colossi come Eni, Enel Group, Terna Spa, Snam e Maire Tecnimont fanno da leader del settore in Europa e anche in questo processo avranno un ruolo chiave. “Non c’è Italia senza stile di vita e non c’è stile di vita senza Italia”, ha concluso l’ambasciatore. (Com)