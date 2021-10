G20: Mattarella, dialogo e fiducia per fermare indebolimento governance globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale il multilateralismo è ciò che ha permesso di conquistare la pace. Si è andato affermando progressivamente, nelle relazioni internazionali, un metodo, forgiando il consenso su un’ampia gamma di temi essenziali per la sopravvivenza e il progresso dell’umanità tutta. La costruzione di organismi internazionali ne è stata concreta declinazione, a partire dalla Carta di San Francisco del 1945”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo in onore dei capi di Stato e di governo e delle altre personalità che partecipano al G20. “Negli ultimi anni, tuttavia, lo spirito che aveva animato stagioni ricche di fiducia è andato affievolendosi – ha aggiunto -. La governance globale fondata su un ordine basato anzitutto sul rispetto del diritto internazionale e sul consolidamento dello Stato di diritto ne è risultata indebolita. E i risultati, amari, sono sotto gli occhi di tutti. A questa deriva va opposto un nuovo ciclo, fatto di dialogo e di fiducia”.(Rin)