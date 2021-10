Afghanistan: Mattarella, scongiurare il rischio di una catastrofe umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo 2021 la gravissima situazione d’emergenza determinatasi in Afghanistan ha rappresentato e rappresenta una sfida non differibile. Di qui la iniziativa di proporre il G20 quale foro di coordinamento, a sostegno del necessario lavoro delle Nazioni Unite, per scongiurare il rischio di una catastrofe umanitaria”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo in onore dei capi di Stato e di governo e delle altre personalità che partecipano al G20.(Rin)