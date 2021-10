Libia: appello Onu per salvare il processo politico e le elezioni di fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importante dichiarazione della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a meno di due mesi dalle elezioni di fine anno. Sono sue i principali punti toccati dalla rappresentanza Onu in una nota pubblicata stasera, a poche ore da una sessione parlamentare che si preannuncia decisiva: primo, le consultazioni devono tenersi in simultanea nella scadenza prefissata del 24 dicembre; secondo, chi ricopre cariche pubbliche (come il premier Abdulhamid Dabaiba) deve potersi di candidare. In caso contrario, il voto rischia di produrre un risultato contestato e poco credibile. (segue) (Lit)