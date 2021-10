Libia: appello Onu per salvare il processo politico e le elezioni di fine anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Unsmil continua a coinvolgere tutte le parti libiche interessate per facilitare gli sforzi per mettere in atto un quadro per le elezioni parlamentari e presidenziali che sia in linea con la tabella di marcia politica libica e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza", ha affermato l'inviato speciale Onu Jan Kubis, facendo eco agli appelli del sottosegretario generale per gli affari politici e di costruzione della pace, Rosemary DiCarlo, a promuovere l'unità e la costruzione del consenso per il processo elettorale tra tutti gli attori politici e istituzionali durante la sua recente visita in Libia. La missione delle Nazioni Unite, infine, elogia gli sforzi della Hnec per far progredire i preparativi tecnici per le elezioni, esortando ad accelerare le attività “una volta finalizzato un quadro giuridico che affronti le preoccupazioni relative alla tabella di marcia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza”. (Lit)