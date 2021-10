Business news: Indonesia, Mitratel si prepara alla più grande ipo mai effettuata nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), sussidiata di gestione delle torri del colosso delle telecomunicazioni indonesiano Telekomunikasi Indonesia (Telkom), si prepara a raccogliere sino a 24.900 miliardi di rupie (1,76 miliardi di dollari) tramite la sua offerta pubblica iniziale sulla borsa dell'Indonesia. L'operazione, inaugurata il 26 ottobre, è la più vasta nel suo genere mai intrapresa nel Paese. Mitratel ha offerto agli investitori azioni di nuova emissione che rappresentano una quota complessiva del 29,85 per cento del capitale aziendale, entro una forbice di prezzo compresa tra 775 e 975 rupie per azione. Se il prezzo azionario raggiungerà la quotazione iniziale più elevata, l'Ipo di Mitratel supererà per volume di capitale mobilitato quella dell'unicorno Bukalapak condotta lo scorso agosto, e segnerà un nuovo record sulla borsa indonesiana. Il debutto dell'azienda sulla borsa di Giacarta è fissato al 22 novembre. (Fim)