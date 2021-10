Campidoglio: Forza Italia, errore fuga Michetti e imbarazzanti dichiarazioni in sua difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota del coordinamento romano di Forza Italia, si rileva che "non sappiamo se siano peggio le dimissioni di Michetti, nemmeno comunicate preventivamente alla coalizione che lo ha sostenuto con lealtà, o le imbarazzanti e imbarazzate dichiarazioni che cercano di difendere questa fuga dal Campidoglio". "Che il candidato fosse sbagliato - si legge in una nota - lo hanno dimostrato non soltanto le sue approssimazioni in campagna elettorale, confermate da un risultato clamorosamente negativo, ma anche questa mancanza di stile nei confronti dei cittadini di Roma, dei suoi elettori, dei partiti che lo hanno sostenuto con una lealtà alla quale lui ha corrisposto questa scelta decisa in clandestinità". (Com)