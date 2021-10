Green pass: corteo tenta di deviare verso stazione Centrale, in più di 4mila a Milano - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Lungo viale Montesanto, il corteo di no green pass ha cercato di imboccare un percorso diverso rispetto a quello concordato con la questura e si è quindi diretto verso via Galilei, verso stazione Centrale. Secondo quanto riferito dalla questura, i manifestanti sarebbero più di 4mila e nel gruppo sono presenti anche alcune persone che erano state "daspate" in seguito alle precedenti proteste. (Video: Agenzia Nova) (Rem)