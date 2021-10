Business news: Shanghai, export autoveicoli cresce del 164 per cento nei primi tre trimestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shanghai ha esportato 333 mila autoveicoli nei primi nove mesi del 2021, un incremento pari al 164 per cento rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. Lo riferiscono le autorità doganali locali, precisando che il valore complessivo delle esportazioni è stato di circa 5,92 miliardi di dollari, un dato in crescita del 224 per cento su base annua. Da gennaio a settembre, l'Unione europea e l'Australia hanno importato rispettivamente 67 mila e 53 mila autoveicoli, configurandosi quali principali partner commerciali nel settore. Il volume totale dell'import-export a Shanghai nei primi nove mesi del 2021 ha totalizzato un valore di 46 miliardi di dollari, in crescita del 15,4 per cento su base annua. Le esportazioni sono aumentate del 9,9 per cento, mentre le importazioni hanno registrato un incremento pari al 19,1 per cento. (Cip)