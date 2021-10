Business news: Tesla, costruito primo istituto di ricerca e raccolta dati a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statunitense Tesla, leader nei veicoli elettrici, ha costruito un istituto di ricerca e raccolta dati a Shanghai, già sede di una sua fabbrica deputata alla produzione della berlina Model 3. Lo ha annunciato la società in un comunicato, precisando che si tratta del primo centro di indagine stabilito al di fuori degli Stati Uniti. Ai sensi della legge sulla cybersicurezza del 2017, l'azienda di Elon Musk non potrà tuttavia trasferire informazioni all'estero, che saranno dunque archiviate a livello locale. Nel primo trimestre del 2021, Tesla ha registrato una crescita nel mercato cinese del 57 per cento su base annua, riportando utili netti per un valore di 1,62 miliardi di dollari. Nel solo mese di settembre, le vendite sono aumentate del 27 per cento rispetto ad agosto, in aumento del 394 per cento rispetto a un anno prima, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca). (Cip)