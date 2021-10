Business news: privatizzazione compagnia di bandiera India, firmato accordo compravendita azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano e l’offerente selezionato per la privatizzazione della compagnia di bandiera Air India hanno firmato l’accordo di acquisto di azioni. Lo ha reso noto su Twitter il dipartimento per la gestione degli investimenti e degli asset pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze, responsabile del “disinvestimento strategico”. L’offerente selezionato è Talace Private Limited, controllata al cento per cento di Tata Sons Private Limited. La firma dell’accordo fa seguito all’accettazione da parte del compratore della lettera d’intenti e al contestuale pagamento di una garanzia dell’1,5 per cento del valore di impresa. La prossima fase riguarda la verifica delle condizioni. Si attendono le autorizzazioni della Commissione per la competizione (Cci), della Direzione generale per l’aviazione civile (Dgca), dei locatori e dei prestatori. L’intero processo dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. (Inn)