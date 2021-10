Business news: Cina, Modern Land manca pagamento obbligazione da 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso immobiliare cinese Modern Land ha mancato il rimborso di un'obbligazione da 250 milioni di dollari, aggravando la propria crisi di cassa. Lo rende noto il quotidiano di Singapore "The Straits Times", aggiungendo che la società di Pechino impegnata nell'eco-edilizia aveva proposto una dilazione del pagamento di tre mesi lo scorso 23 ottobre. A seguito della manovra, la società Fitch Ratings ha operato un declassamento di Modern Land, ultima delle compagnie immobiliari a subire una riduzione della propria valutazione. Alla data del 21 ottobre, sarebbero state infatti 44 le società giudicate in difficoltà finanziaria da Moody's Investors Service, S&P Global e Fitch Ratings. I dati riconfermano la persistente fragilità del settore immobiliare, che lo scorso 18 ottobre era stato colpito da un generale ribasso delle azioni, nonostante la Banca centrale cinese avesse rassicurato gli operatori in merito ai "rischi controllabili" di un potenziale default di Evergrande. Default schivato mediante il pagamento della cedola di 83,5 milioni di dollari che il colosso di Shenzhen ha erogato alla statunitense Citibank lo scorso 22 ottobre, alleviando la propria insolvenza. (Cip)