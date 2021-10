Business news: congestione interporti, China Railway sospende transito treni merci verso l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni merci diretti dalla Cina in Europa attraverso i valichi di frontiera di Alashankou ed Erenhot, nella provincia settentrionale della Mongolia Interna, sono stati sospesi. Lo ha reso noto la compagnia statale China Railways, precisando che il divieto di transito sarà in vigore fino al primo novembre per Alashankou e fino al 28 ottobre per Erenhot. La decisione giunge a seguito della congestione degli interporti, che attualmente ospitano circa 500 container in attesa di essere spediti in Europa. Al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 nelle aree portuali, le autorità locali avevano disposto negli scorsi mesi una drastica riduzione dei viaggi anche verso il Kazakhstan, che aveva allungato la lista delle partenze con 150 treni e 7 mila container. Nel corso del 2021, anche la regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina settentrionale, ha sperimentato un intenso traffico di merci dirette in Europa. L'interporto di Horgos, uno dei principali snodi ferroviari nella regione autonoma, ha infatti gestito 5.044 treni merci. È quanto emerge dai dati delle le autorità locali, le quali evidenziano un aumento di 322 unità rispetto al 2020. (Cip)