Russia-Cina: Lavrov e Wang, serve riunione urgente membri permanenti Consiglio di sicurezza Onu

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov e l'omologo cinese, Wang Yi, hanno sottolineato l'importanza di convocare una riunione dei cinque membri permanente del Consiglio di sicurezza Onu per trovare una risposta alle sfide globali. E' quanto emerso dal loro incontro avvenuto oggi a Roma a margine del summit del G20 organizzato dalla presidenza italiana. "Hanno sottolineato l'importanza di una convocazione rapida di un summit dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu per trovare una risposta effettiva alle sfide globali ed alle nuove minacce", si legge in un comunicato diffuso dalla diplomazia di Mosca dopo l'incontro. (Rum)