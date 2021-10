G20: Fernandez, nostro debito con Fmi "chiaro esempio di ciò che non va"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha dichiarato nel suo intervento al vertice del G20 che il debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) che il suo governo ha ereditato "è un chiaro esempio di ciò che non va" nel sistema finanziario internazionale. Il capo dello stato ha affermato che "l'attuale sistema, che privilegia la speculazione sullo sviluppo dei popoli, deve cambiare" e ha chiesto che i finanziamenti internazionali stabiliscano "nuove regole”. “Non vengo a rinnegare il capitalismo. Vengo ad alzare la voce contro chi ha assoggettato il capitalismo della produzione e del lavoro alla logica della speculazione finanziaria”, ha detto Fernandez. Il presidente argentino è inoltre tornato a parlare della disparità nella distribuzione dei vaccini: “Quasi l'80 per cento dei vaccini prodotti sono stati applicati nei paesi ad alto reddito. D'altra parte, oltre il 60 per cento della popolazione della nostra regione non ha ancora completato il proprio programma di vaccinazione". (Res)