- I manifestanti "no green pass", che stanno percorrendo via Manzoni secondo il percorso preavvisato alla Questura, quando sono passati davanti a Palazzo Marino, hanno gridato anche alcuni cori contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Oltre ai soliti slogan per esprimere dissenso in merito alla carta vaccinale, infatti, al megafono sono stati urlati più volte insulti contro il primo cittadino.(Rem)