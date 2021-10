Covid: Merkel, preoccupata da aumento casi in Germania e resistenze su vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca uscente Angela Merkel si è detta preoccupata dall'aumento dei casi di Covid-19 in Germania, imputando tale situazione anche ad "alcune resistenze" tra i cittadini sulla vaccinazione. "Mi preoccupa molto", ha detto Merkel parlando al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" dell'aumento dei casi. "Dovrebbe essere preoccupante per tutti noi", ha aggiunto. La cancelliera uscente si è detta quindi molto "triste" del fatto che quasi 3 milioni di tedeschi over 60 non si sono ancora vaccinati contro il Covid. "Il fatto che, per esempio, 2 o 3 milioni di tedeschi sopra i 60 anni ancora non sono vaccinati mi rende molto triste, perché fa una differenza per loro personalmente così come per l'intera società", ha dichiarato Merkel.(Res)