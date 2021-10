Milano: De Corato, in città clima da “Far west”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri Milano è stata investita da un'escalation di violenza che conferma l'andamento da Far West della città più insicura d'Italia grazie alle politiche buoniste del centrosinistra” lo afferma in una nota l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, Riccardo De Corato commentando gli ultimi interventi di ieri delle forze dell’ordine milanesi. “In particolare, la zona attorno alla stazione Centrale è ormai un'area completamente nelle mani degli immigrati e dei clandestini, soprattutto nordafricani, molti dei quali delinquono per vivere, dedicandosi a furti, scippi, rapine e aggressioni di ogni genere. E' di ieri il terribile omicidio di una signora di 90 anni colpita con il ferro da stiro nella sua abitazione in via Ponte Seveso per una rapina finita male. Sempre venerdì nella stessa zona un marocchino è stato arrestato per scippo mentre un altro per aver devastato sei automobili parcheggiate per rubare pochi spiccioli”. “Vorrei ricordare che 10 mesi fa - aggiunge De Corato - sempre nella stessa zona, in via Settembrini è stato ucciso barbaramente il ginecologo napoletano Ansaldi e il delitto è ancora senza un responsabile. Venerdì, nelle stesse ore in cui in zona Centrale succedeva di tutto, in viale Molise, dove il Comune di Milano ha abbandonato la zona dell'ex macello, un ragazzo di 20 anni è stato ferito alla testa e ora si trova in ospedale in coma. Anche in questo caso edifici pubblici abbandonati occupati da immigrati e clandestini". "Dobbiamo ringraziare il buonismo e l'accoglienza indiscriminata del centrosinistra verso ogni genere di immigrati, compresi i clandestini e tutti quelli che delinquono per vivere. Hanno organizzato pranzi solidali, iniziative di ogni tipo, per dar loro il benvenuto, se qualcuno avesse avuto qualche dubbio. Il sindaco Sala, intanto, ha annunciato l'assunzione di 500 vigili. Considerando che sarà necessario un concorso, quindi almeno un anno di tempo per i primi inserimenti in organico, che cosa succederà nel frattempo? Continueremo ad allungare la lista degli omicidi, delle rapine e delle violenze?", conclude De Corato (Com)