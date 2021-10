Business news: Evergrande riprende i lavori su 10 progetti immobiliari in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso immobiliare Evergrande ha ripreso i lavori su 10 progetti in 6 città della Cina continentale, dopo aver evitato il default con il pagamento di una cedola da 83,5 miliardi di dollari. Nel contesto della persistente crisi di liquidità, la società di Shenzhen aveva interrotto la costruzione di 778 progetti immobiliari in 233 città cinesi, subendo allo stesso tempo un crollo vertiginoso delle vendite, che nel primo trimestre del 2021 hanno fruttato allo sviluppatore la cifra di 13,34 miliardi di dollari. In un post sulla piattaforma di messaggistica cinese WeChat, la compagnia ha pubblicato foto del riavvio dei lavori nei cantieri di Shenzhen, Dongguan, Jiangmen, Shanwei, Zhuhai e Zhongshan, affermando che “il gruppo si assumerà le proprie responsabilità sociali garantendo il completamento degli edifici e che si sforzerà di rispettare i requisiti dei governi". (Cip)