Business news: India, Tata Motors investirà due miliardi di dollari in auto elettriche

- La casa automobilistica indiana Tata Motors investirà almeno due miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per lanciare dieci modelli di veicoli elettrici. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Secondo Shailesh Chandra, presidente della divisione veicoli per passeggeri, entro quattro o cinque anni il 20 per cento delle vendite dovrebbe essere legato al segmento ecologico. Il gruppo di private equity Tpg Rise Climate ha recentemente annunciato un investimento in Tata Motors di un miliardo di dollari. (Inn)