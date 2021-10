Milano: Cenati (ANPI), non permetteremo a nessuna forza eversiva di mettere mani su camera del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano si è svolta oggi l'assemblea convocata dal comitato permanente antifascista, in occasione del presidio iniziato alle 16. "Quest'anno ricorre il 130° anniversario della nascita dell camera del Lavoro di Milano, che ha segnato la riscossa dei lavoratori per avere una vita libera e dignitosa. Nelle giornate dell'insurrezione contro il nazifascismo, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1945 i partigiani della sesta brigata (Nello) della divisione Garibaldi attaccarono il palazzo di corso Porta Vittoria 43, da tempo occupata dal sindacato fascista. Da allora la sede di Porta Vittoria della Camera del lavoro è stata punto di riferimento negli anni della strategia della tensione e del terrorismo. Non permetteremo a nessuna forza eversiva di attaccare e mettere le mani sulla Camera del lavoro di Milano, presidio di libertà e di democrazia” ha dichiarato Roberto Cenati, presidente Anpi provinciale di Milano(Com)